Abdurrahmangazi Mahallesi Güvercinli Sokak No: 7 Sancaktepe
0216 621 54 54

    E-Halı Servisi - Sancaktepe Yetkili Bayii
    Kapalı Kurutma Odası – Kapalı Ortamda Hijyenik Kurutma
    Kapalı Kurutma Odası – Kapalı Ortamda Hijyenik Kurutma
    Bambu Halı Makinede Nasıl Yıkanır
    Bambu Halı Makinede Nasıl Yıkanır
    Bambu Halı Yıkama Fabrikası
    Bambu Halı Yıkama Fabrikası
    Bambu Halı Kahve Lekesi
    Bambu Halı Kahve Lekesi
    Bambu Halı Leke Çıkarma İşlemi
    Bambu Halı Leke Çıkarma İşlemi
    Bambu Halı Kalorifer Peteği Su Lekesi
    Bambu Halı Kalorifer Peteği Su Lekesi
    Halı Yıkama
    Halı Yıkama
    Yerinde Yıkama
    Yerinde Yıkama
    Koltuk Yıkama
    Koltuk Yıkama
    Yorgan Yıkama
    Yorgan Yıkama
    Stor Perde Yıkama
    Stor Perde Yıkama
    Tensel Halı Yıkama
    Tensel Halı Yıkama
    Bizi Neden Seçmelisiniz?
    MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
    %100 müşteri memnuniyetini garanti ediyoruz.
    ZAMANINDA TESLİMAT
    Halılarınız müşterilerimize belirtilen tarihte teslim edilmektedir.
    KURUMSAL HİZMET
    Alanında uzman personellerimiz ile hizmetinizdeyiz.
    UYGUN FİYATLAR
    Halı yıkamada hem en iyi kaliteyi hem de en uygun fiyatı sunmaya çalışırız.
    Turuncu Halı Yıkama Hizmetleri
    Step Halı Yıkama
    Step Halı Yıkama
    Step halı yıkama işlemlerimizde bu özel halının uzun tüy yapısına uygun bir yıkama ortaya çıkarılır. Tüylerin zarar görmesini engellerken derin diplere kadar özenle inilerek toz ve partiküllerden temizlenmesi sağlanmaktadır. Etkili bir temizlik işlemini ortaya çıkarabilmek amacıyla firmamızı Step Halı Yıkama yöntemlerini hayata geçirmektedir. Step halı yıkama fiyatları Step halı yıkama...
    Sumak Halı Kilim Yıkama
    Sumak Halı Kilim Yıkama
    Sumak halı kilim yıkama ile ilgili sizlere vermekte olduğumuz özel hizmetlerimiz fazlasıyla memnuniyetinizi kazanacak türden olmaktadır. Müşteri dostu çözümlerimiz ile sizlerden tekrar tekrar çalışma talepleri almaktayız. Bu bizimin için en büyük kazançlardan bir olmaktadır. Uzun yıllar aynı müşteriler ile çalışabilmek ve her defasında yepyeni müşteriler edinmek asıl amaçlarımızı oluşturmaktadır. Büyük...
    Uşak Halısı Yıkama
    Uşak Halısı Yıkama
    Uşak halısı yıkama son dönemlerin artarak devam eden hizmetlerimizin en başında gelmektedir. Sayısız tecrübeye sahip olan firmamız sizlerin değerli Uşak halılarını büyük bir titizlik içerisinde temiz hale getirmektedir. Uzun yıllardan bu yana halı sektöründe işlemlerini yürütmekte olan firmamız, farklı türden halılarınızı temizleyerek hiçbir hasara uğratmadan teslim etmektedir. Uşak halı yıkama...
    Yörük Halısı Yıkama
    Yörük Halısı Yıkama
    Yörük halısı yıkama yörük halısının özelliklerini en iyi şekilde bilinen ve ona özgün yıkama alanını oluşturabilen firmamız tarafından itinayla gerçekleştirilir. Titiz yıkama sağlamanın yanı sıra halıya nazikçe ve doğru bir işlem uygulanarak yerine getirilir. Yörük Halısı modelleri, diğer bilindik halılara göre oldukça farklı ipliklerden oluşmaktadır. Var olan özel yapısı her...
    Viskon Halı Yıkama
    Viskon Halı Yıkama
    Viskon halı yıkama işlemi viskon, yün, floş tarzı organik iplikler oldukça ince bir şekilde elyafın bükülmesiyle dokunmuş halıların yıkanmasıdır. Bu özel işlem sırasında halının hassas iplik ve tüy yapısına en uygun şekilde yıkama yöntemleri gerçekleştirilir. Etkili yıkama seçenekleri bir bir devreye alınarak sizlerin de memnuniyetini kazanabilecek bir işlem hayata geçirilmektedir....
    Battaniye Yıkama
    Battaniye Yıkama
    Battaniye yıkama konusunda sıklıkla tercih edilmekte olan firmamız, farklı tasarımlardan sahip olan battaniyelerin yıkanmasını büyük bir hassasiyet ile gerçekleştirir. Vücudumuz ile gece boyu temas eden bu özel ev tekstil ürünleri, hijyenik koşullarda yıkanarak müşterilerimize teslim ediliyor. Sağlıklı yıkamanın yanı sıra güvenilir ve titiz bir yıkama sağlanmaktadır. BU sebeple battaniyelerinizi gönül...
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    Üyesi Olduğumuz Kurum ve Kuruluşlar
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    Çalışma Saatleri : 09:00 – 19:00

    Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
    0546 621 54 54
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