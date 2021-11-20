Yörük halısı yıkama yörük halısının özelliklerini en iyi şekilde bilinen ve ona özgün yıkama alanını oluşturabilen firmamız tarafından itinayla gerçekleştirilir. Titiz yıkama sağlamanın yanı sıra halıya nazikçe ve doğru bir işlem uygulanarak yerine getirilir. Yörük Halısı modelleri, diğer bilindik halılara göre oldukça farklı ipliklerden oluşmaktadır. Var olan özel yapısı her...